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Стало известно, почему коронавирус чаще убивает лысых мужчин

6 июня 2020, 00:53

Открытие назвали "знак Габрина".

коронавирус
Мужские гормоны помогают вирусам атаковать клетки / pixabay.com

Облысение – проблема, с которой сталкиваются многие мужчины. Оказалось, что в условиях пандемии коронавируса алопеция может стать причиной смерти от COVID-19.

Ученые назвали свое открытие "знак Габрина". Связано это с тем, что первый американский врач, умерший от коронавируса в США, доктор Фрэнк Габрин был лысым, пишет Daily Mail.

Выпадение волос у мужчин связано с гормоном андрогеном. Ученые считают, что этот гормон помогает вирусам атаковать клетки.

Ведущий автор исследования в Университете Брауна профессор Карлос Вамбье провел два исследования в Испании. В результате выяснилось, что 79% мужчин из 122 пациентов с положительным тестом на COVID-19 в трех мадридских больницах были лысыми. Более раннее исследование 41 пациента в Испании показало, что 71% были лысыми.

"Мы действительно считаем, что облысение является идеальным предиктором тяжести", – заявил Вамбье.

"Мы считаем, что андрогены или мужские гормоны определенно являются воротами для проникновения вируса в наши клетки", – добавил профессор.

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Как сообщал Главред, ранее китайские кардиологи выяснили, что пациенты, которые заразились коронавирусом и при этом страдают от высокого кровяного давления, в два раза чаще умирают от COVID-19.

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