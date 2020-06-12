Ученые выяснили, почему мужчины чаще умирают от COVID-19

У мужчин и женщин разные иммунные реакции на SARS-CoV-2 / Фото pixabay.com

Ученые из Йельского университета в США разобрались, почему мужчины, заболевшие коронавирусом, больше страдают от тяжелого течения болезни и чаще сталкиваются с риском смерти.

Оказалось, что причина состоит в разнице в работе иммунной системы. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.

Авторы исследования ссылаются на статистические данные, согласно которым около 60% случаев смерти от коронавируса во всем мире приходятся на мужчин.

Исследователи взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител.

Читайте такжеКогда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные срокиКак выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом). У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет.

"Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола", — пишут авторы.

Эти данные говорят о том, что у представителей разных полов болезнь может прогрессировать по-разному. По версии ученых, и вакцины от коронавируса для мужчин и женщин должны быть разными.

В частности, для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что проблема, с которой сталкиваются многие мужчины, а именно облысение, может стать причиной смерти от COVID-19.