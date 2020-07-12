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Коронавирус боится грязных волос – американские ученые

Процесс проникновения инфекции в организм могут остановить естественные жиры на коже головы.

12 июля 2020, 17:02

коронавирус
Коронавирус боится грязных волос / pixabay.com

Коронавирус 2020 очень быстро из вспышки в китайском городе Ухань стал пандемией. При этом за 7 месяцев мировая наука пока нашла эффективное "противоядие" от вируса – до сих пор коронавирус лечат симптоматически. В то же время американские учёные Института глобального здравоохранения считают, что жирные волосы могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал Yahoo.

По информации, частицы CoViD-19 могут на некоторое время задерживаться на поверхностях, в том числе и на волосах. Однако продолжительность их нахождения на голове зависит от структуры волос и внешних факторов.

Процесс проникновения инфекции в организм могут остановить естественные жиры на коже головы, утверждают специалисты. Они будут работать барьером, задерживающим бактерии, и не дадут им "зацепиться" за волосы. Поэтому исследователи пришли к выводу, что лучше не мыть немного жирные волосы в условиях пандемии.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что за время пандемии заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам ученого, было проведено специальное международное исследование, которое показало, что в наиболее распространенном штамме коронавируса произошла мутация. Она то и ускорила заразность болезни. Теперь от одного зараженного могут заболеть от трех до пяти человек. Раньше считалось, что заразиться могут два-три человека.

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