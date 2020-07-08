Коронавирус делает людей безумными - ученые

Коронавирус негативно влияет на мозг человека / Reuters

Коронавирус 2020 отличается кровожадностью – за полгода жертвами злой болезни стали 545 тысяч человек. По состоянию на 8 июля в мире зарегистрировали 11,8 миллиона случаев заражения. При этом не все люди болеют одинаково. Неврологи предупреждают о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга. В ходе исследования британские медики выявили у пациентов с COVID-19 серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Эксперты опасаются, что в ближайшие годы в мире может начаться настоящая эпидемия заболеваний головного мозга, вызванных вирусом нового типа.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) описали 43 случая, в ходе которых у двенадцати пациентов было выявлено воспаление центральной нервной системы, у десяти – делирий (безумие, бред – ред.) или психоз, у восьми – инсульт, а еще у восьми-проблемы с периферическими нервами, чаще всего диагностируемые как синдром Гийена-Барре (иммунная реакция, поражающая нервы и вызывающая паралич).

"Мы видим, как COVID-19 влияет на мозг, чего мы раньше не замечали при изучении других вирусов", - говорит руководитель исследования и профессор Университетского колледжа Лондона Майкл Занди.

Несмотря на то, что COVID-19 в значительной степени является респираторным заболеванием, специалисты все же заявляют, что новые доказательства его воздействия на мозг вызывают беспокойство.

"Учитывая, что нам известно о заболевании всего несколько месяцев, мы не можем с точностью сказать, к каким последствиям может привести COVID-19 в долгосрочной перспективе", – утверждает другой участник исследовательской группы Росс Паттерсон.

Специалисты выяснили также, что коронавирус нового типа может сопровождаться острым рассеянным энцефаломиелитом (ОРЭМ).

Это заболевание чаще всего встречается у детей и проявляется в ходе инфекционного процесса. ОРЭМ характеризуется обширным поражением белого вещества мозга и разрушением миелиновых оболочек нервных волокон. При отсутствии должного лечения болезнь может закончиться смертельным исходом.

В исследовании Университетского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Brain, ученые сообщили, что острый рассеянный энцефаломиелит был обнаружен у девяти человек. Кроме того, они заявили, что раньше взрослый пациент с ОМЭР поступал в клинику раз в месяц. Однако в настоящее время они принимают людей с этим заболеванием уже раз в неделю, что было охарактеризовано экспертами как "тревожное увеличение".

По информации The Guardian, число случаев ОМЭР среди взрослых в Институте неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе также возросло с одного за месяц до пандемии до двух-трех в неделю в апреле и мае.

По мнению ученых, полный спектр заболеваний головного мозга, вызванных COVID-19, возможно, еще не выявлен, потому что многие коронавирусные больные все еще проходят лечение в медицинских учреждениях, что безусловно осложняет процесс изучения этого вопроса.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.