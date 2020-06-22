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Коронавирус появился прошлым летом - ученые

В начале осени 2019-го года парковки у больниц Уханя были загружены.

22 июня 2020, 09:02

коронавирус
Ученые заявили, что коронавирус появился прошлым летом / pixabay.com

Коронавирус 2020 за полгода "путешествия" ми миру заразил почти 9 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 468 тысяч человек. Но до сих пор ученые точно не смогли назвать причину и время появления вируса. Исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили данные о парковках у больниц Уханя и поисковые запросы китайских пользователей за прошлый год. И пришли к выводу о том, что коронавирус, скорее всего, появился уже в августе 2019-го.

Об этом сообщает CNN.

По информации, команда ученых во главе с Джоном Браунштейном использовали наработки по связи заполненности больничных парковок с распространением гриппа - такое исследование они провели в Латинской Америке несколько лет назад.

На этот раз ученые выявили, что в конце лета-начале осени 2019 года парковки у больниц Уханя были загружены гораздо сильнее, чем годом ранее.

По словам ученых, если рядом с больницей Тянью в октябре 2018-го среднем парковался 171 автомобиль, то в октябре 2019-го их стало больше на 90%.

Кроме того, исследователи выяснили, что 5 из 6 уханьских больниц в сентябре и октябре прошлого года поставили "парковочные рекорды".

Также исследователи изучили популярные запросы на тему здоровья в китайском поисковике Baidu. И увидели увеличение поиска по словам "диарея" и "кашель" - это, как известно, симптомы COVID-19. Ученые сделали предварительный вывод о том, что коронавирус начал циркулировать в Китае еще в августе прошлого года.

Читайте такжеЗаболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по кровиНапомним, ранее аргентинские исследователи заявили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

Такое мнение выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико. По его словам, суперраспространители — это носители SARS-CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный.

Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую отличающийся в разы.

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