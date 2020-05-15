Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19

Коронавирус атакует не только легкие, но и другие органы / pixabay.com

Гамбургская университетская клиника в Эппендорфе (UKE) проанализировала результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19, и выяснила, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы человека. Именно поэтому у пациентов проявляется такое многообразие симптомов.

Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови. Исследователи считают, что результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19.

Ученые рекомендуют медикам принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом. В частности, они советуют проводить анализ мочи в самом начале болезни.

Напомним, ранее немецкий вирусолог Кристиан Дростен, рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее заразны.

Как сообщал Главред, американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Речь идет об аносмии или потере обоняния.