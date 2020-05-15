УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19

15 мая 2020, 10:17

Следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в разных органах человека.

коронавирус
Коронавирус атакует не только легкие, но и другие органы / pixabay.com

Гамбургская университетская клиника в Эппендорфе (UKE) проанализировала результаты вскрытий 27 человек, умерших от последствий заболевания COVID-19, и выяснила, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы человека. Именно поэтому у пациентов проявляется такое многообразие симптомов.

Наибольшая концентрация вирусных частиц обнаружена в дыхательной системе. Кроме того, следы SARS-CoV-2 были зафиксированы в почках, сердце, печени, головном мозге и крови. Исследователи считают, что  результаты объясняют крайне высокую частоту почечной недостаточности у пациентов с COVID-19.

Ученые рекомендуют медикам принимать во внимание возможное поражение других органов при лечении пациентов с коронавирусом. В частности, они советуют проводить анализ мочи в самом начале болезни.

Напомним, ранее немецкий вирусолог Кристиан Дростен, рассказал, когда инфицированные коронавирусом люди наиболее заразны.

Как сообщал Главред, американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.  Речь идет об аносмии или потере обоняния. 

коронавирус коронавирус новости коронавирус симптомы новости Украины и мира ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:10
"Прилично обогатятся": астрологи назвали везунчиков второй половины мая
11:06
"Мы летим НА Украину": запрещенный Гуф открыл в Киеве магазин одежды Видео
10:59
Кремлевский чиновник обвинил в Киев "выдавливании" боевиков с переговоров в Минске
10:58
Прощайте, ВК и Одноклассники: в Украине продлили запрет на российские соцсети Видео
10:48
Стоит ли Украине бояться, что Россия договорится с Западом о Донбассе мнение
10:34
Настя Каменских сняла клип Воспоминания во дворе своего дома Видео
10:30
Саакашвили объяснил, почему Украине стоит отказаться от денег МВФ Видео
10:25
Комаровский рассказал, какое популярное лакомство полезно для иммунитета
10:17
Лечить нужно не только легкие: ученые заявили о новом коварстве COVID-19
10:04
Карьерное продвижение, опасный азарт: что насулил гороскоп на 15 мая Видео
09:48
Сивохо рассказал, в каком статусе проводит мирные инициативы Зеленского
09:42
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая
09:14
Коронавирус в Украине: третий день подряд растет число новых заражений
09:02
Отрубил голову и выпотрошил внутренности: под Киевом мужчина жестоко расправился с матерью
09:00
Саакашвили рассказал, какие законы разработает на полученном от Зеленского посту Видео
08:39
Корабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2
08:39
Украину захлестнула волна самоубийств мнение
08:29
Первая страна в Европе заявила о конце эпидемии коронавируса
07:49
Аномально жарко и осадки: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020
06:50
Фальстарт или вброс: зачем в ОПУ намекнули о втором сроке Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять