Ученые заявили о прорыве в лечении "короны" - известны детали

Коронавирус предлагают лечить при помощи стволовых клеток / Фото pixabay.com

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о прорыве в лечении китайского коронавируса COVID-19, который убил уже более четверти миллиона людей во всем мире.

В частности, ученые страны приняли решение лечить болезнь с использованием стволовых клеток. Лечение предполагает вдыхание дисперсного распыления полученного вещества. Предполагается, что таким образом клетки легких будут регенерироваться, а организм будет вырабатывать иммунный ответ для предотвращения гиперреакции иммунной системы на вирус и дальнейшего повреждения здоровых клеток.

Читайте такжеНазваны новые симптомы коронавируса на ранней стадииПатент на разработку нового метода получили исследователи из из Центра стволовых клеток в Абу-Даби, передает агентство Emirates со ссылкой на министерство экономики ОАЭ.

"Патент выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", – говорится в сообщении.

Методику испробовали уже на 73 пациентах. При этом побочных эффектов не было. На данный момент продолжаются испытания нового метода лечения COVID-19. Окончательные результаты будут известны через несколько недель.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что нашли способ, как избежать смерти от коронавируса. Кроме того, в США назвали новые сроки появления вакцины от COVID-19.