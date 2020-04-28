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Вакцина не нужна: ученый дал неожиданный совет, как победить коронавирус

28 апреля 2020, 13:00

Ученые работают над вакциной от коронавируса.

Вакцина, коронавирус
Ученые работают над вакциной от коронавируса / Global Look Press

Вирусолог Константин Чумаков оценил перспективу появления вакцины от коронавируса.

По его мнению, лекарство от COVID-19 может появиться даже раньше вакцины из-за сложности процесса ее создания.

При этом он не рассчитывает на то, что вакцина от коронавируса появится до конца 2020 года, несмотря на то, что испытания идут уже сейчас.

"Но надо отличать испытания некого препарата, который был приготовлен и который люди предлагают в качестве кандидата на вакцину. Процесс этот очень долгий, может занять годы. Не исключаю, что гораздо быстрее разработают эффективное лекарство от коронавируса. Они уже испытываются, один-два точно дойдут до финиша", – подчеркнул ученый.

Он также убежден, что в случае получения лекарства от коронавируса, необходимость в вакцине отпадет сама собой.

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"Если есть таблетка, которую можно выпить и поправиться, тогда в чем проблема? Люди научились лечить гепатит С, который вообще был неизлечимым. А теперь излечивается в 99% случаев, достаточно попить таблетки в течении 2-3 месяцев. А вакцину против этой болезни так и не смогли создать, очень сложно. Нет даже идеи, как это сделать, а вот таблетка уже есть", – добавил Чумаков в интервью Obozrevatel.com.

Напомним, от COVID-19 в мире вылечили 894 тысячи 73 человека.При этом во всех странах мира выявлено 3 млн 041 тыс. 777 инфицированных новым коронавирусом, от болезни умерли 211 тыс. 170 человек.

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