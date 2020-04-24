"Корона" атакует с новой силой: ученый назвал новые страны-эпицентры пандемии

Коронавирус оставит в покое страны Запада / pixabay.com

Коронавирус COVID-19 после пика на Западе накинется на Индию, страны Африки, также затронет Индонезию и Нигерию. Такой прогноз сделал украинский ученый-биохимик Сергей Комиссаренко.

При этом, по его словам, страны с наибольшим количеством населения уже переболели.

"Большинство стран с большим количеством населения переболели или выходят из этого процесса. Кроме Индии. Там живет 1 млрд 300 млн человек, в стране введены очень строгие меры карантина, однако индусы принадлежит к разным религиозным конфессиям и могут не выполнять указаний правительства. Хотелось бы, чтобы там не случилось такого взрыва, как в Китае. Дальше инфекция будет распространяться в Африке, затронет Индонезию, Нигерию", – сказал ученый в интервью одному из украинских СМИ.

Также он объяснил, почему есть такая большая разница в количестве жертв в Германии и Италии.

"В Италии летальность была в 10 раз больше, чем в Германии. Почему? Потому что немцы очень тщательно подготовились к этой эпидемии еще с января, постоянно увеличивая количество мест в инфекционных больницах", – отметил он.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 190 тысяч человек.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 869 170. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 49 954 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 213 024 человек. От болезни умерли 22 157 пациентов. Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 189 973 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 25 549. Во Франции теперь 159 460 зараженных, в Германии - 153 129. Жертвами болезни стали 21 889 и 5 575 человек соответственно.