УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Защита от коронавируса: ученый назвал уничтожающие Covid-19 вакцины

3 мая 2020, 09:14

Есть готовые препараты с доказанной безопасностью, подчеркнул вирусолог.

прививка
Есть готовые препараты с доказанной безопасностью, подчеркнул вирусолог / Фото: zt-rada.gov.ua

Для борьбы с коронавирусом можно использовать вакцины, которые стимулируют врожденный иммунитет, заявил ученый-вирусолог Константин Чумаков.

По его словам, есть идея использовать неспецифический защитный эффект, который дают многие живые вакцины от туберкулеза и полиомиелита для противодействия COVID-19.

"Например, противоуберкулезная, которую сейчас испытывают. Мы предлагаем испытание живой полиомиелитной вакцины, которая хорошо работает против гриппа. Их надо проверять, но это уже готовые препараты с доказанной безопасностью. Надеемся, это станет решением проблемы, пока не создадут надежные вакцины, дающие постоянный иммунитет. Это только идея, чтобы доказать её, нужны испытания", – отметил он.

В то же время ученый добавил, что прививка от БЦЖ может давать неприятные осложнения для людей с нарушениями иммунной системы.

Читайте такжеУченые рассказали, почему затягивается разработка вакцины против коронавируса

"Рассчитывать, что прививка БЦЖ, сделанная в детстве, защитит вас от коронавируса – наивно", – подытожил Чумаков в интервью Obozrevatel.

Напомним, ранее Чумаков оценил перспективу появления вакцины от коронавируса. По его мнению, лекарство от COVID-19 может появиться даже раньше вакцины из-за сложности процесса ее создания.

коронавирус новости Вакцина Covid-19 туберкулез полиомиелит БЦЖ
Сейчас вы просматриваете новость «Защита от коронавируса: ученый назвал уничтожающие Covid-19 вакцины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:35
В Харькове жестоко избили журналиста после вызова полиции
09:14
Защита от коронавируса: ученый назвал уничтожающие Covid-19 вакцины
09:03
Чем закончится война Зеленского с мэрами мнение
08:58
Коварная "одиссея" коронавируса в Украине: число больных резко возросло Видео
08:08
Яд для коронавируса: Штаты назвали новые сроки появления вакцины от Ковида Видео
07:29
Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: "вкусные плоды" и темное влияние Видео
07:28
Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 3 мая Видео
07:13
Гнать в шею коронавирус: Комаровский назвал простой способ защиты от COVID-19
07:12
Чем полезен шпинат, и кому его нельзя есть: советы диетолога Видео
06:53
США и Европа окончательно похоронили Северный поток-2 мнение
06:34
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: желанный шанс и важная находка Видео
05:58
Мода 2020 лето - в моде женские пиджаки и жакеты в стиле 80-х: фото Фото
05:37
"Люди будут голодать": из-за карантина взлетят цены на продукты - эксперт
05:05
Поздравления с Днем супруги – как поздравить в День жен-мироносиц 2020
04:31
Модная короткая стрижка пикси и ее 10 лучших вариантов на лето: фото Фото
03:45
Эксперты рассказали, сколько секса людям нужно в разном возрасте
03:01
Грандиозный прорыв ученых: когда ждать вакцину от коронавируса
02:14
Комаровский поведал, безопасно ли ехать на море этим летом Видео
01:38
В Украине появляются местные пустыни: эколог назвал причины Видео
00:55
Коронавирус и аллергия: названы главные отличия
00:19
День жен-мироносиц 2020: какой сегодня праздник 3 мая, как поздравлять Видео
02 мая, суббота
23:55
Замглавы ОП оскандалился заявлением о работе Эпицентра
23:25
Топ-чиновник Житомирской ОГА подцепил уханьскую хворь
22:48
Коронавирус в Украине и мире - сколько человек умерли и заболели на 2 мая Видео
22:18
Киевляне забили на карантин и рванули любоваться тюльпанами
21:52
"Жечь мосты": Гончарук откровенно высказался о Зеленском Видео
21:35
"Мэр-флюгер": Бондаренко-сталиниста ткнули носом в двойные стандарты Видео
21:13
В США создали уникальный тест на коронавирус - подробности
20:58
Украину ждут 10 лет засух и ураганов: климатолог напугала жутким прогнозом
20:38
"Обманули и закрепостили": мэр Ивано-Франковска распек власти из-за карантина
20:30
Ослабление карантина: прокуратура занялась скандальным решением горсовета Черкасс
19:51
"Это не остановить": еще один город Украины "наплевал" на карантин
19:45
Саакашвили назначат в Кабмин: названа неожиданная должность
19:23
Столицу накрыл мощный дождь с градом Видео
19:19
Космические цены: СМИ рассказали, как наживаются на телах умерших от коронавируса
18:59
Почему нельзя чихать с закрытым ртом - медики шокировали ответом
18:30
Педиатр рассказала, стоит ли делать прививки во время пандемии коронавируса
17:55
"Иди на х*й": Кива устроил новые разборки, опубликовано скандальное видео
17:30
Киевский главврач рассказала о "шторме" при коронавирусе Видео
17:20
Резонансное убийство ребенка под Киевом: подозреваемые оказались на свободе
16:55
Мэр Черкасс полез на рожон: предупредил Зеленского, что окажет сопротивление
16:16
"Накосячили по синьке": в Запорожье наказали гопников, сорвавших флаг Украины Видео
15:46
"Закройте окна, пересидите дома": на Украину обрушатся мощные ливни с градом
15:30
Самые модные асимметричные стрижки 2020 каре и боб - фото Фото
15:08
В США официально начали лечить коронавирус препаратом от Эболы Видео
14:59
Досрочная отмена карантина: в Минздраве дали адский прогноз Фото Видео
14:32
У Зеленского потроллили испугавшегося "угроз" из ОП мэра Черкасс Видео
14:15
Когда мир утихомирит пандемию: вирусолог дал реалистичный прогноз Видео
14:05
"Пи*арас е*аный": в Одессе возле Дома профсоюзов произошли потасовки Видео
13:12
Коронавирус дважды не цепляется: вирусолог рассказал правду об иммунитете к Ковиду Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять