Защита от коронавируса: ученый назвал уничтожающие Covid-19 вакцины

Есть готовые препараты с доказанной безопасностью, подчеркнул вирусолог / Фото: zt-rada.gov.ua

Для борьбы с коронавирусом можно использовать вакцины, которые стимулируют врожденный иммунитет, заявил ученый-вирусолог Константин Чумаков.

По его словам, есть идея использовать неспецифический защитный эффект, который дают многие живые вакцины от туберкулеза и полиомиелита для противодействия COVID-19.

"Например, противоуберкулезная, которую сейчас испытывают. Мы предлагаем испытание живой полиомиелитной вакцины, которая хорошо работает против гриппа. Их надо проверять, но это уже готовые препараты с доказанной безопасностью. Надеемся, это станет решением проблемы, пока не создадут надежные вакцины, дающие постоянный иммунитет. Это только идея, чтобы доказать её, нужны испытания", – отметил он.

В то же время ученый добавил, что прививка от БЦЖ может давать неприятные осложнения для людей с нарушениями иммунной системы.

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"Рассчитывать, что прививка БЦЖ, сделанная в детстве, защитит вас от коронавируса – наивно", – подытожил Чумаков в интервью Obozrevatel.

Напомним, ранее Чумаков оценил перспективу появления вакцины от коронавируса. По его мнению, лекарство от COVID-19 может появиться даже раньше вакцины из-за сложности процесса ее создания.