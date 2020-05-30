УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Умрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемию

30 мая 2020, 09:34

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

коронавирус лаборатория
Ученый предсказал новую пандемию / GettyImages

Коронавирус 2020 собрал устрашающий урожай в мире – жертвами Covid-19 по состоянию на 30 мая стали 366 896 человек.

Коронавирус в мире выявили у 6 миллионов человек, при этом в каждой стране коронавирус ведет себя по-разному. Больше всего больных COVID-19 в США, Бразилии, России, Испании, Великобритании и Италии.

Весь мир застыл в ожидании спада пандемии. В то же время ученые заговорили о новой устрашающей пандемии, которая может уничтожить половину человечества.

Как заявил британский ученый Майкл Грегор, новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования по теме. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailynail.

Источниками губительных для человека вирусов, напоминает Грегор, были животные. Туберкулез пришел к нам от коз, корь - от коз и овец, оспа - от верблюдов, проказа - от водяных буйволов, коклюш - от свиней, брюшной тиф - от тех же кур, и так далее, и тому подобное.

Условия, в которых куры содержатся на птицефабриках - ужасающие. На каждую в среднем приходится пространство в лист бумаги размера А4. Их пичкают химикатами и антибиотиками. При этом согласитесь, курятина и яйца - продукт, мягко говоря, менее редкий, чем мясо панголина или летучей мыши.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

Читайте такжеБританские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработатьПо словам ученого, чтобы избежать новой ужасной пандемии птичьего гриппа, нужно или уничтожить всех кур в мире, или изменить условия их выращивания.

Он обратил внимание на то, что внутренности ангаров, где растят цыплят и кур, напоминают шевелящийся ковер из перьев. Бройлеры помещены в огромные батареи клеток, плюс плохая вентиляция, испарения от помета - не удивительно, что болезни там процветают. Чем больше скученность, тем рискованней игра в "русскую рулетку" с пандемией.

Читайте такжеБританские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.

коронавирус коронавирус новости пандемия новости Великобритании
Сейчас вы просматриваете новость «Умрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемию». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:34
Умрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемию
09:01
Коронавирус в Украине не отступает: установлен новый антирекорд Видео
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
08:44
Путина в своих целях научились использовать даже страны-карлики мнение
08:43
Жгут автомобили, бросают камни: в США начались жестокие погромы, на улицы вывели нацгвардию Видео
08:25
Можно носить с носками: самые модные сандалии на лето - фото Фото
08:21
Шаман проведет обряд освобождения России от демона на Красной площади – астролог
07:58
Меркель отказалась от участия в саммите "большой семерки" Видео
07:46
Подписание меморандума с МВФ станет началом конца Зеленского мнение
07:33
Фильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова
07:28
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
06:51
Впереди - санкции: чем грозит Китаю отказ от автономии Гонконга мнение
06:43
Гороскоп на июнь-2020: Овны будут "на коне", а Близнецов ждет катастрофа
06:30
Порошенко уже в этом году может попрощаться с Украиной – астролог
06:01
Будет ли эффективна вакцина от COVID-19: медик рассказал всю правду
05:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
05:45
Почему болит голова: причины и виды боли Видео
05:00
Новая опасность: ученые нашли еще один вред для тела от курения
04:57
Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия
04:20
Атака и захват клеток: ученые сделали устрашающее открытие о COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять