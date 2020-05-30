Умрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемию

Ученый предсказал новую пандемию / GettyImages

Коронавирус 2020 собрал устрашающий урожай в мире – жертвами Covid-19 по состоянию на 30 мая стали 366 896 человек.

Коронавирус в мире выявили у 6 миллионов человек, при этом в каждой стране коронавирус ведет себя по-разному. Больше всего больных COVID-19 в США, Бразилии, России, Испании, Великобритании и Италии.

Весь мир застыл в ожидании спада пандемии. В то же время ученые заговорили о новой устрашающей пандемии, которая может уничтожить половину человечества.

Как заявил британский ученый Майкл Грегор, новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования по теме. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailynail.

Источниками губительных для человека вирусов, напоминает Грегор, были животные. Туберкулез пришел к нам от коз, корь - от коз и овец, оспа - от верблюдов, проказа - от водяных буйволов, коклюш - от свиней, брюшной тиф - от тех же кур, и так далее, и тому подобное.

Условия, в которых куры содержатся на птицефабриках - ужасающие. На каждую в среднем приходится пространство в лист бумаги размера А4. Их пичкают химикатами и антибиотиками. При этом согласитесь, курятина и яйца - продукт, мягко говоря, менее редкий, чем мясо панголина или летучей мыши.

Следующая пандемия, по мнению ученого, будет вызвана новым видом гриппа, которым человека заразят куры.

Читайте такжеБританские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработатьПо словам ученого, чтобы избежать новой ужасной пандемии птичьего гриппа, нужно или уничтожить всех кур в мире, или изменить условия их выращивания.

Он обратил внимание на то, что внутренности ангаров, где растят цыплят и кур, напоминают шевелящийся ковер из перьев. Бройлеры помещены в огромные батареи клеток, плюс плохая вентиляция, испарения от помета - не удивительно, что болезни там процветают. Чем больше скученность, тем рискованней игра в "русскую рулетку" с пандемией.

Читайте такжеБританские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что коронавирус в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.