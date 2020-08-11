Ученый рассказал, кому заражение COVID-19 не грозит

Коронавирус заразил 20 миллионов людей во всем мире / Фото pixabay.com

Коронавирус заразил уже 20 миллионов и убил 730 тысяч человек во всем мире. Число новых жертв и инфицированных растет каждый день, при этом ученые утверждают, что есть категория людей, которым COVID-19 не грозит.

Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, передают Известия.

" (…) есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", - рассказал он.

По словам эксперта, маркеры резистентности заслуживают внимательного изучения.

"Здесь может быть скрыт ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с этой инфекцией, не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом", - добавил он.

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Как сообщал Главред, ученые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19.

Напомним, иммунолог Николай Крючков назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19.