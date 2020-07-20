Украина – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19

Коронавирус в Украине заразил почти 60 тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на 19 июля Украина занимала второе место в Европе по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом говорится в таблицах СНБО, передает издание Обозреватель.

Вчера Украина с 731 новым случаем заражения COVID-19 уступала только Румынии (767 случаев). В тройку антирекордсменов попала также и Великобритания (726 случаев).

По числу смертей от COVID-19 за сутки Украина была четвертой (8 умерших). Больше жертв COVID-19 Британии (27), Румынии (17) и Сербии (11).

При этом по общему количеству болеющих коронавирусом Украина - на седьмом месте в Европе. Выше Украины в антирейтинге расположились Великобритания, Испания, Швеция, Франция, Нидерланды и Бельгия.

obozrevatel.com

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).