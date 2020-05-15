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В Евросоюзе рассказали о судьбе "безвиза" для Украины

15 мая 2020, 11:52

Пока что неизвестно, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС.

паспорт, безвиз
Безвизовый режим с эпидемией не связан / Фото dpsu.gov.ua

Пандемия коронавируса не является причиной для пересмотра условий безвизового режима с Украиной. Об этом заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

"Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически – как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?", – сказала Матернова в интервью Европейской правде.

Она подчеркнула, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам. По ее словам, в Брюсселе не идут дискуссии на эту тему.

"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом", – добавила она.

При этом Матернова не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС. 

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", – сказала она.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине будет приниматься решение об открытии пунктов государственной границы.

Как известно, с 27 марта 2020 Украина закрыла границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.

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