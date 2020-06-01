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В головном мозге больного коронавирусом медики выявили изменения

1 июня 2020, 16:46

Медики из Италии выяснили, что коронавирус способен создавать изменения в головном мозге.

коронавирус
Медики выявили изменения в головном мозге больного коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус 2020 уже полгода осложняет жизнь человечеству. Ненасытный монстр под названием COVID-19 ежедневно забирает тысячи человеческих жизней.

По состоянию на 1 июня китайский коронавирус убил более 374 000 человек. Коронавирус в мире выявили у более 6 295 000 человек.

При этом люди болеют по-разному – одни бессимптомно, а другие в тяжелой форме.

Кроме того, медики из Италии выяснили, что коронавирус способен создавать изменения в головном мозге.

Как пишет JAMA Neurology, специалисты одной из итальянских клиник провели МРТ-обследование больного опасной инфекцией и обнаружили два очага гиперинтенсивности — в правой прямой извилине и обонятельных луковицах. При этом издание подчёркивает, что до этого подозрение на COVID-19 у 25-летней девушки было лишь косвенным.

Пациентка из симптомов имела лишь лёгкий сухой кашель, потерю обоняния и вкуса. Назальная фиброскопия и томография грудной клетки никаких изменений при этом не демонстрировали. То есть, медики установили, что процессы в головном мозге при заражении COVID-19 протекают быстрее, нежели в лёгких и сердце.

К слову, позднее, через 28 дней, у больной коронавирусом при повторном МРТ-обследовании ранее обнаруженные изменения уже не прослеживались. Авторы статьи JAMA Neurology отмечают, что нарушение сознания вследствие заражения коронавирусом COVID-19 были замечены у 37% инфицированных.

Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

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