Вакцина от коронавируса: в Китае достигли существенного прогресса

В Китае скоро будут тестировать вакцину от COVID-19 на людях / Фото Reuters

Китайские медики добились определенного прогресса в тестировании вакцины от коронавируса COVID-19, который заразил уже почти 2,5 миллиона людей во всем мире.

Вакцину PiCoVacc ученые создали из жидкости из легких пациентов, страдающих от коронавируса в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из вирусов специалисты отобрали как "шаблон" для создания вакцины. Технологию ослабления вирусных частиц ученые отработали в культурах клеток почек обезьян, потом биологи сделали пробную партию вакцины и проверили ее.

Первые испытания инактивированной вакцины исследователи провели на мышах, крысах и обезьянах. У всех подопытных животных начали вырабатываться антитела, которые могут нейтрализовать различные штаммы COVID-19, передает портал bioRxi.

"Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID- 19", – отметили ученые.

Читайте такжеКитайский коронавирус "боится" людей с ВИЧ - ученыеВ результатах исследования говорится о том, что трехразовое введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее двойное количество полностью защищало макак от инфекции.

Опасные побочные эффекты обнаружены не были. По словам создателей вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах. Планируется, что они начнутся в ближайшее время.

Напомним, профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра иммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд считает, что вакцина от смертоносного коронавируса COVID-19, созданная слишком быстро и без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание.