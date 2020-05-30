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Приперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавируса

30 мая 2020, 10:56

По словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу, виной всему вовсе не рынок диких животных в Ухане.

коронавирус
В Китае назали источник происхождения коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 за полгода из маленькой вспышки в китайском городе Ухань быстро перерос в пандемию и напугал мир своей силой. По состоянию на утро 30 мая в мире зарегистрировали 6 045 000 случаев заражения. Жертвами злой болезни стали 367 000 человек.

За этом время ученые так и не смогли прийти к единогласному мнению по поводу происхождения коронавируса.

И вот китайские власти громогласно назвали источник происхождения COVID-19.

По словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу, виной всему вовсе не рынок диких животных в Ухане.

Теория, на которой до сих пор "железно" стояли китайские официалы - коронавирус пошел бушевать среди людей, и с огромной вероятностью он передался им от диких животных, которыми торговали на уханьском рынке. Тот же самый Гао Фу в январе утверждал: COVID-19 нашли там у "живого товара".

А теперь Гао Фу констатировал, что на рынке в Ухане не было животного источника заражения. Это подтвердили исследования продукции, которую продавали на рынке.

"Рынок сам пал жертвой инфекции", - сказал китайский функционер, пишет Dailymail.

Скорее всего, китайских чиновников приперли к стенке по американской линии, отметили в издании.

Как известно, рынок диких животных в эпицентре эпидемии закрыли 1 января. А уже к середине апреля тысячи лавочек на нем заработали вновь.

После этого ученые из Гарварда, Массачусетского технологического института и Университета Британской Колумбии исследовали четыре образца с рынка морепродуктов и обнаружили: следы коронавируса были на 99,9% идентичны взятым у болеющего пациента из Уханя. То есть это доказывает: коронавирус принесли на рынок зараженные посетители или продавцы, а вовсе не животные. Но где на самом деле заразились люди - не понятно.

В исследовании принимали участие биологи с китайскими фамилиями, Алина Чан и Шинг Чжан, при этом их научная биография свидетельствует: они очень тесно связаны с США. "Публично доступные генетические данные не указывают на межвидовую передачу вируса на рынке", - утверждают оба.

Их линию продолжил Колин Карлсон, зоолог из Джорджтаунского университета. Он предположил, что на рынке работал суперраспространитель, то есть зараженный человек, который заразил десятки других. Вот вам и связующее звено к теории о том, что COVID-19 был создан искусственно и "утек" из уханьской лаборатории, расположенной рядом с рынком - в чем власти США подозревают китайцев.

Напомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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