В МОЗ назвали особенность возможной второй волны COVID-19 в Украине

Ляшко назвал особенность второй волны COVID-19 в Украине / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вторая волна коронавируса в Украине произойдет с вероятностью в 70%.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала Украина 24. По его словам, особенностью второй волны COVID-19 может стать тот факт, что украинцы будут болеть коронавирусной болезнью параллельно с сезонным гриппом.

"Вторую волну я бы оценил где-то в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там надо будет, опять же, смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет лидирующее значение", – сказал главный санитарный врач.

Ляшко также отметил, что сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире.

"Если мы посмотрим на Китай, то второй волны у них почему-то нет довольно долгое и продолжительное время. Если посмотрим на, опять же, страны Европы, то они пошли на снижение с незначительными подъемами после снятия карантинных ограничений. Будем смотреть, мы не исключаем вероятность второй волны", – резюмировал Ляшко.

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