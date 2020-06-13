УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В МОЗ назвали особенность возможной второй волны COVID-19 в Украине

13 июня 2020, 10:19

Вторая волна коронавируса в Украине произойдет с вероятностью в 70%.

Виктор Ляшко
Ляшко назвал особенность второй волны COVID-19 в Украине / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вторая волна коронавируса в Украине произойдет с вероятностью в 70%.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала Украина 24. По его словам, особенностью второй волны COVID-19 может стать тот факт, что украинцы будут болеть коронавирусной болезнью параллельно с сезонным гриппом.

"Вторую волну я бы оценил где-то в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там надо будет, опять же, смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет лидирующее значение", – сказал главный санитарный врач.

Ляшко также отметил, что сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире.

"Если мы посмотрим на Китай, то второй волны у них почему-то нет довольно долгое и продолжительное время. Если посмотрим на, опять же, страны Европы, то они пошли на снижение с незначительными подъемами после снятия карантинных ограничений. Будем смотреть, мы не исключаем вероятность второй волны", – резюмировал Ляшко.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за сутки

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине побил новый антирекорд - по состоянию на утро субботы, 13 июня, обнаружены 30 506 случаев заражения китайским коронавирусом. За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 753 новых случая заражения. Всего в Украине скончались 880 человек с диагнозом COVID-19 - за сутки +10.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине коронавирус статистика Виктор Ляшко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МОЗ назвали особенность возможной второй волны COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
"Поймать" коронавирус за 30 минут: ученые рассказали о новом тесте на COVID-19
10:19
В МОЗ назвали особенность возможной второй волны COVID-19 в Украине Видео
10:04
Кремль готовит переклейку срока годности на протухшем Путине мнение
09:50
Уличная мода: 6 восхитительных цветовых трендов на лето - фото Фото
09:48
Болеть коронавирусом незаметно: названы скрытые симптомы COVID-19 Видео
09:43
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня
09:12
Коронавирус в Украине перешагнул новый рубеж – в стране более 700 случаев заражения за сутки Видео
09:01
Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных
08:48
В Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - Ляшко Видео
08:36
Кто подъедает рейтинг Тимошенко и Зеленского мнение
08:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
07:56
COVID-19 атакует Китай: в Пекине коронавирус нашли в лососе Видео
07:22
Коронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за сутки Видео
07:13
Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты
06:53
Реанимировать мертвого: почему снижение учетной ставки ничего не даст мнение
06:31
В ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом
06:02
Ученые назвали самую вкусную группу крови для комаров
05:29
"Мечта мужчин": астрологи назвали лучшую жену
05:05
"Иди ко мне": Экс-Серебро завела на развратном фото
04:24
Вітання з днем народження жінці – прикольні тексти й красиві картинки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять