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Война с коронавирусом: в мужском организме больше антител, чем в женском

Мужчины в целом тяжелее переносят коронавирус, чем женщины.

24 июня 2020, 15:58

коронавирус лаборатория
Ученые заявили, что в мужском организме много антител к COVID-19 / GettyImages

Коронавирус 2020 разлетелся по миру из вспышки в китайском городе Ухань и быстро стал пандемией. И если сразу врачи говорили о том, что болезнь атакует людей пожилого возраста и тех, у кого хронические заболевания, то потом оказалось, что в зоне риска все. Ученые узнали, что у мужчин, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа, обнаруживается более высокий уровень антител к вирусу, чем у переболевших COVID-19 женщин.

Об этом, со ссылкой на представителей Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает информационное агентство ТАСС.

Британские эксперты изучили шестьсот биологических образцов, полученных от излечившихся от коронавируса мужчин и женщин. Выводы оказались неожиданными - в плазме крови мужчин заметно чаще регистрировался уровень антител, позволяющий использовать такую кровь для переливания тяжелобольным пациентам с COVID-19.

По словам медиков, причина обнаруженной особенности довольно простая — мужчины в целом тяжелее переносят коронавирус, поэтому их организм вырабатывает больше антител.

"Антитела позволяют нашему иммунитету вести войну с вирусами, поэтому вполне логично, что чем тяжелее протекает вирусная инфекция, тем больше антител в итоге обнаруживается в крови. Мужчины, как показывают существующие исследования, тяжелее женщин переносят COVID-19, поэтому в их плазме крови больше антител к патогену. Наше открытие говорит о том, что мужчины лучше подходят на роль доноров плазмы для тяжелобольных пациентов с коронавирусом", — рассказал Дэвид Робертс, один из авторов научной работы.

Читайте такжеБританские ученые объяснили характерный симптом коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Covid-19, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.

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