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"НАТО может многое сделать": в Альянсе обвинили Китай и Россию во лжи о COVID-19

Пекин и Москва использовали пандемию коронавирусной инфекции в своих целях.

17 июля 2020, 15:53
НАТО
В НАТО готовы ответить на пропаганду России и Китая / Reuters

Китай и Россия использовали пандемию COVID-19 с целью распространения неправдивой информации о странах-союзниках НАТО, которые якобы стали создателями коронавируса. Альянс может применить ответные меры, однако главным оружием коллективного блока безопасности является правда.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг в интервью французскому изданию El Pais.

По его словам, определенные государства – среди которых Россия и Китай – во время эпидемии COVID-19 распространяли ряд пропагандистских месседжей, направленных на подрыв доверия к демократическим институтам Запада. Речь идет о дезинформации из Китая и России о создании коронавируса.Читайте такжеКоронавирус поставил новый антирекорд: за сутки в мире заразились 253 тысячи человек

"Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", - отметил Столтенберг.

Напоследок он подчеркнул, что "НАТО может многое сделать", однако Североатлантический альянс будет действовать на базе легальных методов при помощи свободных средств массовой информации.

Напомним, в США пришли к выводу, согласно которому в пандемии COVID-19 виноват Пекин. Власти Китая скрывали реальную информацию о коронавирусной инфекции, вследствие чего опасный вирус распространился по всему миру.

коронавирус Новости Китая новости России НАТО Йенс Столтенберг
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