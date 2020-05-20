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В Нидерландах - первый случай передачи COVID-19 от животного человеку

20 мая 2020, 07:45

Фермер заразился коронавирусом от норки.

норка
В Нидерландах на строгий карантин закрыли две фермы, где выращивают норок / Фото pixabay.com

В Нидерландах зафиксировали нетипичный случай заражения коронавирусом COVID-19. На звероводческой ферме человек заразился от норки. Об этом сообщила голландский министр сельского хозяйства Карола Шутен.

В своем письме в парламент она признала, что утверждения из ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были ошибочными. При этом Шутен заверила, что Нидерландский институт общественного здоровья по-прежнему оценивает шанс передачи вируса от животного к человеку как минимальный, сообщает Reuters.

Состояние здоровья сотрудника фермы, который заразился коронавирусом от животного, не уточняется.

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Как сообщал Главред, в апреле стало известно, что на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант, на которых выращивают норок, животные заболели коронавирусом. Власти Нидерландов  ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности. Пр этом сообщалось, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

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