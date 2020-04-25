Поселяется в организме навсегда: одессит уже полтора месяца болеет COVID-19

Коронавирус может активизироваться, когда иммунитет ослабен / pixabay.com

В Одессе врачи уже семь недель лечат мужчину от COVID-19 и никак не могут одолеть болезнь – тест на коронавирус упорно показывает положительный результат.

В начале болезни одессит Максим Головкин почувствовал себя плохо, у него была пневмония, кашель, насморк, ломота в руках и ногах и сильная усталость – в некоторые дни мужчина спал по 20 часов.

"Потом около недели было улучшение. Потом опять появились симптомы, но они были намного менее значительными. Появился насморк, небольшой кашель, ломота в руках и ногах. Это было дня 4. Сейчас я чувствую себя полностью здоровым", – рассказал Головкин украинским СМИ.

Несмотря на нормальное самочувствие тест на коронавирус (уже четвертый по счету) снова показывает положительный результат, поэтому мужчину снова посадили на карантин.

Врачи не могут объяснить этот феномен, так как коронавирус еще недостаточно изучен. К слову, подобные случаи, когда вирус проявляется в организме снова и снова, зафиксированы в США. Ученые не исключают, что коронавирус поселяется в организме навсегда и проявляется только в случаях, когда ослабляется иммунитет. То есть вирус может не выходить из организма человека, просто в какие-то дни после болезни он может активизироваться, а в какие-то дни быть неактивным, примерно как герпес. В подобных случаях течения болезни в США используют такой метод лечения как насыщение крови кислородом.

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Как сообщал Главред, ранее ученые определили еще одну группу риска для коронавируса. По словам исследователей, коронавирус поражает не только легкие, но и кровеносные сосуды по всему организму. Именно поэтому в особой группе риска по уровню смертности от болезни находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.