В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19

Коронавирус заразил уже более 5,8 миллиона людей во всем мире/ Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал город, который лидирует в мире по уровню смертности от коронавируса COVID-19.

Речь идет об Адене в Йемене.

"Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают", − сказал Гутерреш на пресс-конференции 28 мая.

По словам Генсека ООН, ситуация в Йемене абсолютно трагическая.

"Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", − подчеркнул Гутерреш.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 29 мая, в мире зарегистрированы 5 808 946 случаев заражения коронавирусом (было 5 693 066).

За сутки число новых инфицированных увеличилось на +115 880 человек.

При этом 360 308 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 355 653).

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 - выздоровели.