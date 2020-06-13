COVID-19 атакует Китай: в Пекине коронавирус нашли в лососе

В Пекине коронавирус нашли в лососе / pixabay.com

Коронавирус 2020 появился в Китае и очень быстро разлетелся по миру и разросся в пандемию. Но коронавирус не оставил в покое китайцев. В Пекине супермаркеты прекратили продажу лосося после обнаружения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов оптового рынка "Синьфади".

Об это пишет газета "Бэйцзин жибао", передает "Московский комсомолец".

По информации, лосось сняли с прилавков ведущих местных торговых сетей, а также иностранных универмагов. Во всех магазинах в ночь на 13 июня провели дезинфекцию.

По данным представителя сети "Чаошифа", из-за обнаруженного в лососе вируса в ближайшее время в столице могут быть нарушены поставки мяса и овощей. Поэтому в торговых сетях запасаются продовольствием и ведут переговоры с поставщиками, так как возможна новая паника среди потребителей.

За минувшие пару дней в китайской столице были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом – впервые за последние два месяца.

Добавим, что за все время в Пекине был обнаружен 601 заболевший, из которых 9 скончались.

Читайте такжеКитай опять уличили во лжи о коронавирусеНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.