Российский ученый нашел "вакцину" от коронавируса

В России нашли "вакцину" от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 набедокурил в мире, разрушил экономики и планы миллионов людей. Жертвами болезни стали более 165 000 человек. И в то время, как в ВОЗ громогласно настаивают на том, что нет гарантии того, что вакцина от коронавируса появится, в России заговорили о том, что "вакцинация" уже идет полным ходом.

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании "здоровых носителей" коронавируса, которые, по сути, "делают то, что должна делать вакцина".

Вирусолог назвал таких пациентов не бессимптомными больными китайским коронавирусом, а "здоровыми носителями" инфекции, которые "сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих".

По словам Ершова, "их очень много, в России таких 50%, в основном, молодые люди, дети".

"Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций", – заявил Ершов в эфире НСН.

При этом он подчеркнул, что это не отменяет необходимости соблюдать меры профилактики.

Читайте такжеКарантин мешает обществу обрести коллективный иммунитет к коронавирусу - ученыйНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины от коронавируса сегодня занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.