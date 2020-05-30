В России заявили о создании вакцины от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 обрушился на человечество неожиданно и стал сложнейшим испытанием для медицины всего мира. Впервые Земля подверглась атаке болезни, которая устрашает своими аппетитами и темпами распространения.

По состоянию на 30 мая коронавирус в мире убил 367 000 человек. В то же время 6 045 000 человек заразились китайским коронавирусом.

Ученые пытаются изобрести вакцину от коронавируса – в гонку включились многие страны.

В частности, о создании вакцины заявили в России.

По информации, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре разработал вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

По его словам, эту вакцину можно будет закапывать в нос.

Специалист также рассказал, что центр отобрал три наиболее эффективных препарата для лечения инфекции.

Начало клинических испытаний запланировано на конец июня, завершение — на сентябрь.

По словам Максютова, подготовка к массовому производству вакцин уже началась. Он отметил, что животные, на которых проводились испытания, хорошо их перенесли, пишет Газета.ru.

Читайте такжеРоссия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от коронавируса - СМИНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.