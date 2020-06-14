В США разработали эффективную вакцину от COVID-19 – подробности

В США изобрели новую вакцину, которая может быть эффективной против COVID-19 / Global Look Press

Американские ученые провели испытание вакцины против коронавируса на мышах, которое показало, что исследуемое средство не приведет к ухудшению течения заболевания, а уже одна его доза может защитить организм от заражения COVID-19.

Об этом сообщает The Times Of India.

В сообщении речь идет о том, что исследование компании Moderna In вакцины на мышах продемонстрировало, что средство не только не приводит к более серьезным проявлениям симптоматики болезни, но и помогает защититься от заражения.

Проведенные до этого исследования касательно вакцины против SARS – родственного вируса коронавируса COVID-19 – показывали, что вакцина может оказывать абсолютно непредсказуемое воздействие на организм и способна вызывать серьезные заболевания.

В Moderna Inc утверждают, что их исследование решительно опровергает сделанные ранее апробации.

Подчеркивается, что в июле компания на последней стадии исследования намерена провести испытание на людях. В программе могут принять участие 30 тысяч человек.

Ранее в Китае, где произошла вспышка коронавируса, заявили, что остановить пандемию коронавирусной инфекции поможет только массовая вакцинация. Китайцы обещают создать вакцину от COVID-19 уже этой осенью.