Вакцина на подходе: в США сделали неожиданное заявление о борьбе с COVID-19

Вакцина против COVID-19 может быть готова до конца года / GettyImages

В США сделали неожиданное заявление по поводу создания вакцины по борьбе с коронавирусом.

По словам ведущего инфекциониста США Энтони Фаучи, появление препарата вполне реально уже в 2020 году.

В эфире телеканала CNN он подчеркнул, что вакцина против COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцин) уйдет год-полтора... Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю", - уточнил американский инфекционист.

Читайте такжеВакцина не нужна: ученый дал неожиданный совет, как победить коронавирус

Обратим внимание на то, что по данным Всемирной организации здравоохранения на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Напомним, ранее ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил о том, что для борьбы с коронавирусом можно использовать вакцины, которые стимулируют врожденный иммунитет.