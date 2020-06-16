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Гидроксихлорохин уже не помогает: в США запретили лекарство от коронавируса

16 июня 2020, 08:34

Все препараты на основе гидроксихлорохина исключены из списка рекомендованных для лечения коронавируса лекарств.

Коронавирус, больной
В США запретили лечить коронавирус гидроксихлорохином / Reuters

Коронавирус в США по состоянию на утро вторника, 16 июня, выявили у 2 114 000 человек. Более 116 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. Власти США поставили точку в дебатах об эффективности препарата гидроксихлорохин в лечении людей, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной администрации США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По информации, все препараты на основе гидроксихлорохина исключены из списка рекомендованных для лечения коронавируса 2020 лекарств.

"Администрация контроля за качеством пищевых продуктов и медикаментов отзывает разрешение на экстренное использование пероральных препаратов хлорохина фосфата (CQ) и гидроксихлорохина сульфата (HCQ)", - отметили в ведомстве.

Это решение появилось после новых данных клинических испытаний, которые показали, что эти препараты могут быть неэффективными для лечения Covid-19.

Добавим, в то же время Институт систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон обнародовал прогноз, согласно которому уже к октябрю текущего года число пациентов, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, превысит отметку в 200 000 человек.

"К октябрю в стране из-за COVID-19 могут скончаться 201 129 человек", - сообщают аналитики.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее ученые провели масштабное медицинское исследование, по результатом которого выяснилось, что препараты против малярии, которые используют для лечения коронавируса COVID-19, не только не приносят пользы больным, но и могут причинить вред. В частности, пациенты, принимающие хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть.

В исследовании приняли участие 96 тысяч пациентов в 671 больнице на всех континентах. Их разделили на четыре группы, передает The Lancet.

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