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Коронавирус вернулся в Ухань: в городе новый тяжелый случай Covid-19

10 мая 2020, 08:07

Власти Китая включают в статистику исключительно пациентов с положительными тестами на COVID-19.

коронавирус
Коронавирус опять нашли в Ухане / pixabay.com

Коронавирус в мире иногда называют "уханьским", так как впервые он появился именно в китайском городе Ухань.

25 апреля в городе вылечился последний тяжелый пациент с диагнозом Covid-19. И вот в Ухане обнаружили новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

По информации, новый выявленный случай инфицирования коронавирусом – пациент в тяжелом состоянии. Также за последние сутки в провинции Хубэй было зафиксировано 17 новых бессимптомных носителей вируса, один из которых был переквалифицирован в подтвержденный.

Отметим, власти Китая включают в статистику исключительно пациентов с положительными тестами на COVID-19 и с симптомами. Все те, у кого симптомов коронавируса нет, в статистику не попадают. В то же время в Хубэе в настоящее время под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время в провинции Хубэй было выявлено 68 129 случаев коронавируса, умерли 4512 человек.

Добавим, что всего в Китае официально зарегистрировали 82 901 случай заражения коронавирусом, 4633 человека с диагнозом COVID-19 скончались. Победили опасную болезнь в Китае 78 120 человек.

Читайте такжеПочему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истиныНапомним, ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус 2020 был синтезирован людьми умышленно.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", — сказал вирусолог.

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