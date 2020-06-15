В Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июня

В Украине снова смягчат карантин / УНИАН

С понедельника, 15 июня, Украина переходит к очередному этапу смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Среди прочего частично возобновляется междугороднее и авиасообщение, а также отменяются запреты на переход в аннексированный Крым из Херсонской области.

С сегодняшнего дня на границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью заработают контрольные пункты въезда-выезда Каланчак, Чонгар и Чаплинка.

Тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию. Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе, которые были открыты с 10 июня.

Кроме того, с 15 июня Украина возвращается к полноценному возобновлению международного воздушного сообщения. Кабмин разрешил открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением правительства. В частности, оставались закрытыми Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава, Сокольники.

Также с 15 июня Украина открывает воздушные ворота для иностранцев.

"Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Для въезда в Украину всем иностранцам необходим соответствующий страховой полис, который должен компенсировать расходы, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования Covid-19.

При этом обсервацию должны проходить только граждане стран со значительным распространением коронавируса - то есть те, где количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Министерство здравоохранения.

Если граждане "стран риска" не находились на родине в течение последних 14 дней перед приездом в Украину, тогда проходить обсервацию им не нужно.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 901 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +12.

Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).