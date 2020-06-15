УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июня

15 июня 2020, 09:14

Сегодня частично возобновляется междугороднее и авиасообщение, а также отменяются запреты на переход в аннексированный Крым.

люди,карантин
В Украине снова смягчат карантин / УНИАН

С понедельника, 15 июня, Украина переходит к очередному этапу смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Среди прочего частично возобновляется междугороднее и авиасообщение, а также отменяются запреты на переход в аннексированный Крым из Херсонской области.

С сегодняшнего дня на границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью заработают контрольные пункты въезда-выезда Каланчак, Чонгар и Чаплинка.

Тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию. Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе, которые были открыты с 10 июня.

Кроме того, с 15 июня Украина возвращается к полноценному возобновлению международного воздушного сообщения. Кабмин разрешил открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением правительства. В частности, оставались закрытыми Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава, Сокольники.

Также с 15 июня Украина открывает воздушные ворота для иностранцев.

"Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Для въезда в Украину всем иностранцам необходим соответствующий страховой полис, который должен компенсировать расходы, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования Covid-19.

При этом обсервацию должны проходить только граждане стран со значительным распространением коронавируса - то есть те, где количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Министерство здравоохранения.

Если граждане "стран риска" не находились на родине в течение последних 14 дней перед приездом в Украину, тогда проходить обсервацию им не нужно.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 901 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +12.

Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).

коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине новости Украины КПВВ
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июня». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:14
В Украине - новое смягчение карантина: что разрешено с 15 июня
09:09
Международному авиасообщению дали зеленый свет: куда уже можно полететь из Украины Видео
08:56
Коронавирус в Украине 15 июня: почти 700 новых зараженных и больше десятка жертв
08:34
Китайское предупреждение: в Пекине заявили о высоком риске распространения коронавируса Видео
08:18
Депрессии, увольнения и банкротство: как бизнес выживает после карантина
08:12
Врач объяснил, почему коронавирус атакует не только легкие
08:12
Каждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в Украине мнение
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
07:44
Коронавирус во Франции: Макрон объявил о первой победе над COVID-19
07:02
Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек
06:58
Рекордная взятка - "спецоперация", рассчитанная на идиотов мнение
06:01
Ученые составили топ-3 продуктов для улучшения работы мозга
05:32
Макияж умер, остались только глаза: как краситься под маску для лица летом - фото Фото
05:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
04:32
Рутина в отношениях - как разбавить скуку с партнером
04:28
Врачи выяснили новую пользу от кофе для тела
04:03
Летний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото Фото
03:36
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня
03:24
"Жалкие и никчемные люди": журналист высказался об угрозах Звиробий семье Зеленского
02:57
Ожить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять