Коронавирус в Украине на 19 июня: установлен новый антирекорд

В Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 34 тысяч 984 человек.
За сутки вирус нашли еще у 921 человека (новый антирекорд), сообщили в СНБО.
По его данным, за сутки из-за Covid-19 скончались 19 человек, а выздоровели 586 пациентов.
Коронавирус в Украине 19 июня:
- Всего заболели 34 тысячи 984 человека (+921);
- Всего скончались 985 человек (+19);
- Всего выздоровели 16 тысяч 33 человека (+586).
Коронавирус – статистика по регионам Украины:
- Винницкая обл. – 1 596 (990 выздоровели);
- Волынская обл. – 1 673 (548 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 1 021 (758 выздоровели);
- Донецкая обл. – 350 (142 выздоровели);
- Житомирская обл. – 1 201 (609 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 1 960 (833 выздоровели);
- Запорожская обл. – 547 (385 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1 940 (1 064 выздоровели);
- Киев – 4 176 (1 332 выздоровели);
- Киевская обл. – 2 142 (994 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 604 (502 выздоровели);
- Луганская обл. – 71 (52 выздоровели);
- Львовская обл. – 3 540 (663 выздоровели);
- Николаевская обл. – 338 (264 выздоровели);
- Одесская обл. – 1 200 (510 выздоровели);
- Полтавская обл. – 289 (262 выздоровели);
- Ровенская обл. – 2 693 (1 467 выздоровели);
- Сумская обл. – 246 (178 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 1 605 (1 050 выздоровели);
- Харьковская обл. – 1 744 (812 выздоровели);
- Херсонская обл. – 185 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 608 (474 выздоровели);
- Черкасская обл. – 585 (388 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 4 211 (1 470 выздоровели);
- Черниговская обл. – 459 (112 выздоровели).
Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на 18 июня диагностировали у 34 тысяч 63 человек, умерли 23 инфицированных. За сутки коронавирус нашли у 829 человек – это был новый антирекорд.
По состоянию на 17 июня вирус обнаружили у 758 человек, а скончался 31 пациент – это были суточные антирекорды.
Автор: Екатерина Присяжнюк