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Коронавирус в Украине на 19 июня: установлен новый антирекорд

В нашей стране Covid-19 нашли еще у более 900 человек.

19 июня 2020, 08:56
В Украине Covid-19 диагностирован у более 34 тысяч 980 человек – Коронавирус 2020
В Украине коронавирус диагностирован у более 34 тысяч 980 человек / УНИАН

В Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 34 тысяч 984 человек.

За сутки вирус нашли еще у 921 человека (новый антирекорд), сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки из-за Covid-19 скончались 19 человек, а выздоровели 586 пациентов.

Коронавирус в Украине 19 июня:

  • Всего заболели 34 тысячи 984 человека (+921);
  • Всего скончались 985 человек (+19);
  • Всего выздоровели 16 тысяч 33 человека (+586).

Коронавирус – статистика по регионам Украины:

  • Винницкая обл. – 1 596 (990 выздоровели);
  • Волынская обл. – 1 673 (548 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1 021 (758 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 350 (142 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1 201 (609 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 1 960 (833 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 547 (385 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1 940 (1 064 выздоровели);
  • Киев – 4 176 (1 332 выздоровели);
  • Киевская обл. – 2 142 (994 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 604 (502 выздоровели);
  • Луганская обл. – 71 (52 выздоровели);
  • Львовская обл. – 3 540 (663 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 338 (264 выздоровели);
  • Одесская обл. – 1 200 (510 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 289 (262 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 2 693 (1 467 выздоровели);
  • Сумская обл. – 246 (178 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1 605 (1 050 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 1 744 (812 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 185 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 608 (474 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 585 (388 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 4 211 (1 470 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 459 (112 выздоровели).
В Украине Covid-19 диагностирован у более 34 тысяч 980 человек – Коронавирус 2020
В Украине коронавирус диагностирован у более 34 тысяч 980 человек / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на 18 июня диагностировали у 34 тысяч 63 человек, умерли 23 инфицированных. За сутки коронавирус нашли у 829 человек – это был новый антирекорд.

По состоянию на 17 июня вирус обнаружили у 758 человек, а скончался 31 пациент – это были суточные антирекорды.

коронавирус в Украине статистика МОЗ
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