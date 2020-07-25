Умереть от COVID-19: в Великобритании назвали "любимчиков" коронавируса

Джонсон призвал британцев худеть / Reuters

Коронавирус 2020 убил в Великобритании 45 тысяч человек, за время пандемии в стране выявили 300 тысяч случаев заражения. В министерстве здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что ожирение значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. После этого премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан худеть.

Об этом сообщает The Independent.

"Сбросить вес — один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья", — подчеркнул Джонсон в разговоре с журналистами.

Джонсон подчеркнул, что сам уже меньше ест и много занимается спортом.

Эксперты государственного агентства Public Health England пришли к выводу, что люди с индексом массы тела (BMI) от 25 до 29,9, то есть имеющие лишний вес, с большей вероятностью столкнутся с осложнениями или будут госпитализированы. Тем, чей BMI составляет от 30 до 35, коронавирус нового типа угрожает смертью с вероятностью, повышенной на 40%.

Пациенты с BMI выше 40 имеют в два раза больший риск погибнуть из-за COVID-19. Хотя они составляют только 2,9% от всего населения Великобритании, они занимают около восьми процентов мест в отделениях интенсивной терапии. Медики призвали худеть всех, чей индекс массы тела сколь-нибудь выше 25, а всех остальных — остерегаться набирать жировую массу.

По информации, после отчета британского Минздрава Джонсон решил принять непосредственные меры против ожирения жителей Великобритании, а именно — ограничить продажу и рекламу вредной еды.

Читайте такжеСтепанов рассказал, на кого в Украине охотится COVID-19Напомним, ранее группа исследователей из Университета Монпелье во Франции нашла взаимосвязь между рационом и смертностью от коронавируса. По их мнению, в борьбе с болезнью поможет обычная квашеная капуста и кисломолочные продукты.

Об этом сообщает The Sun.

Исследователи выявили, что в странах с низкими показателями смертности от коронавируса население постоянно употребляет в пищу различные виды капусты.

Например, в меню жителей Германии и Южной Кореи регулярно присутствуют квашеная капуста и кимчи — блюдо на основе ферментированных овощей. Смертность от COVID-19 в этих странах была относительно низкой.