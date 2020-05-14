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Может остаться навечно: в ВОЗ дали неутешительный прогноз относительно COVID-19

14 мая 2020, 07:48

Человечеству необходимо найти вакцину против коронавируса.

коронавирус лаборатория
Пока что никто не может прогнозировать, когда вирус исчезнет / GettyImages

Коронавирус COVID-19, который заразил уже более четрыех миллионов людей во все мире, может остаться с человечеством навсегда и стать эндемическим, как и ВИЧ. Такой вариант развития событий не исключают во Всемирной организации здравоохранения.

В организации отметили, что никто не может прогнозировать, когда вирус исчезнет, и призвали мировое сообщество к совместным усилиям по борьбе с ним.

"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом и никогда не исчезнуть. Важно, чтобы мы были реалистами. И я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Нет никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему. Или нет", –  цитирует Reuters эксперта по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майка Райана.

Читайте такжеВакцина против COVID-19: ученые нашли "секретный ингредиент"При этом он признал, что мир взял ситуацию под контроль. При этом, чтобы ситуация и далее оставалась управляемой, понадобятся огромные усилия – даже после изобретения вакцины. В качестве примера Райан напомнил, что человечество изобрело вакцину от кори, однако эта болезнь все равно не исчезла и является опасной.

Как сообщал Главред, ранее в ВОЗ порадовали информацией о том, что некоторые виды лечения, скорее всего, способны уменьшить тяжесть и продолжительности коронавирусной болезни.

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