В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса

В ВОЗ начали исследование лекарства от коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус в мире по состоянию на 21 июня убил более 464 000 человек. До сих пор лекарство от коронавируса не найдено, болезнь COVID-19 лечат симптоматически. Всемирная организация здравоохранения следит за исследованиями медпрепарата, который может помочь людям переносить болезнь легче. Отдельные исследования показали даже снижение смертности от инфекции, если принимать это лекарство.

Об этом координатор направления инфекционных заболеваний европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара сообщил в комментарии "Украина-24".

Речь идет о дексаметазоне, который ВОЗ пока не может рекомендовать для широкого применения, поскольку нужно, как минимум, определить дозировку.

"Было большое рандомное исследование, в котором приняли участие более семи тысяч пациентов. Одни из них принимали дексаметазон, других лечили без него. Лекарства уменьшили смертность пациентов, которые нуждались в кислороде и непрерывной искусственной вентиляции легких, на 35%, и на 20% - пациентов, которым был необходим кислород. Это хорошие новости", - рассказал специалист ВОЗ.

По его словам, дексаметазон относят к кортикостероидам и сейчас препарат является самым сильным в этой группе.

В то же время эксперт ВОЗ обратил внимание и на то, что лекарство имеет противовоспалительные свойства и угнетающее действие.

"Как и любые другие лекарства, дексаметазон имеет побочные свойства: головокружение, изменение настроения, головная боль. Однако в некоторых случаях они могут быть и более тяжелыми, например, могут спровоцировать снижение сахара в крови... Поэтому очень важно знать клиническую картину больного пациента перед тем, как назначать ему дексаметазон", - отметил Масуд Дара.

В настоящее время ВОЗ проводит большой метаанализ. И вопрос, рекомендовать ли эти медикаменты и в каких дозах, еще будет обсуждаться.

Справка. Дексаметазон показан, в частности, при отеке головного мозга, если есть опухоль головного мозга, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, энцефалит, менингит, лучевое поражение, при обострении бронхиальной астмы.

Читайте такжеИзраильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, специалисты из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с китайским коронавирусом Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, с 40% до 28%.

Риск смерти для больных, которые нуждаются в кислороде, благодаря дексаметазону снижается с 25% до 20%, сообщает ВВС со ссылкой на данные британских экспертов.

Исследованием руководил профессор Питер Хорби. По его словам, благодаря исследованию сделан большой прорыв – доказано, что дексаметазон является единственным препаратом, который значительно снижает смертность от коронавируса.