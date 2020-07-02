Более миллиона зараженных: в ВОЗ назвали новый эпицентр COVID-19 в мире

Рост количества инфицированных коронавирусом связан в том числе и с ослаблением карантина / pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к отметке в 11 миллионов человек. На данный момент лидером антирейтинга по количеству инфицированных остаются США. В спину Америке дышат Бразилия и Россия.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в ближайшее время может появиться новый эпицентр распространения COVID-19 в мире. Речь идет Ближнем Востоке. Регион находится на "критическом пороге" пандемии коронавируса, передает The Guardian.

В 22 странах, охватывающих регион Восточного Средиземноморья от Марокко до Пакистана, зарегистрированы более миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зафиксированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

"Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее их число в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января", – рассказал представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари.

По его словам, резкий рост количества инфицированных коронавирусом в регионе связан с увеличением тестирования, а также отменой во многих странах региона карантинных ограничений.

Как сообщал Главред, в Украине по состоянию на четверг, 2 июля, китайский коронавирус Covid-19 пересек новую психологическую отметку - болезнь нашли у 45 тысяч 887 человек. За сутки добавились +889 новых случаев. Из-за вируса за сутки скончались 12 человек. Всего - 1 185 жертв болезни. Выздоровели в Украине 20 тысяч 53 человека (+505 за сутки).