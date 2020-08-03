В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом

В ВОЗ рассказали, сколько людей переболели коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 очень быстро из вспышки в Китае стал пандемией. За семь месяцев в мире заболели 18 миллионов человек, а число жертв приближается к отметке в 700 тысяч. Во Всемирной организации здоровья заявили, что на сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом. При этом больше всего риску заражения подвержены медики.

Об этом в ходе брифинга 3 августа заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", - отметила она.

Она также заявила, что взять пандемию под контроль помогут быстрые и точные тесты на COVID-19.

Читайте такжеУченые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19Напомним, ранее ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации до 1 ноября.

Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания 1 августа.

Указано, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность".