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Заболеть коронавирусом опять: в ВОЗ нашли причину повторного заражения Ковидом

4 мая 2020, 10:30

Положительный результат на COVID-19 дает вовсе не повторное инфицирование, заявили в ВОЗ.

коронавирус
В ВОЗ объяснили повторное заражение коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус 2020 начал свою смертоносную "одиссею" по миру в декабре 2019 года, и за пять месяцев обосновался в 185 странах. Число случаев заражения шокирует – коронавирус в мире выявили у 3 567 000 человек. Больше всего пострадали США, Великобритания, Италия, Испания и Франция – там количество жертв измеряется пятизначным числом. Всего китайский коронавирус убил 248 300 человек.

Ученые всего мира пытаются найти "оружие", которое сможет нейтрализовать Ковид-19. Вакцина будет не скоро, говорят они. А относительно того, защищен ли человек, который уже переболел коронавирусом, в последние дни велась научная дискуссия.

И вот в ВОЗ поставили в этом вопросе жирную точку.

Положительный результат на COVID-19 дает вовсе не повторное инфицирование, а отмершие клетки легких, сделала громкое заявление глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

Мария Ван Керхове уточнила, что такой положительный результат не может говорить о том, что коронавирус "возродился" или вновь попал в организм человека.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления", - объяснила эксперт.

Вместе с тем, медик подчеркнула, что наличие антител в организме вовсе не может означать, что у человека иммунитет против повторного заражения. И если он есть, как долго защита будет работать, пока никто не знает - этот вопрос является предметом изучения ученых со всего мира.

Читайте такжеКоронавирус дважды не цепляется: вирусолог рассказал правду об иммунитете к КовидуНапомним, ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

Также в ВОЗ подчеркнули, что исследования показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу. Однако у некоторых лиц уровень этих нейтрализующих антител очень низкий. И сейчас ни одно исследование не доказало, дает ли людям наличие антител в крови иммунитет к повторному заражению коронавирусом.

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