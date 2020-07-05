В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом от домашних животных

Риск заразиться коронавирусом от домашних животных есть / Фото pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения дали разъяснение относительно того, может ли человек заразиться коронавирусом от домашних животных.

Как сообщила научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан, кошки, собаки, хорьки и даже тигры могут болеть COVID-19, однако не передают его людям, передает Reuters.

По ее словам, риск заразиться коронавирусом от домашних животных есть, но он очень "небольшой".

"Существует небольшой риск заразиться от домашних животных, потому что была некоторая обеспокоенность по поводу того, что домашние животные становятся источником инфекции", – сказала она.

По информации ВОЗ, кошки и хорьки могут передавать заболевание другим особям своего вида. Также существует подозрение, что люди могут заразить животных, однако данных о передаче коронавируса от домашних животных людям у ВОЗ нет.

Как сообщал Главред, в конце мая в России был зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего животного. COVID-19 подцепила пятилетняя кошка. Случай был подтвержден в Москве.

Ранее ученые посоветовали ограничить общение собак с потенциально зараженными COVID-19 людьми. Дело в том, что домашние любимцы могут заболеть коронавирусом и в результате даже умереть.