В ВОЗ напугали человечество прогнозом по коронавирусу

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса только началась / pixabay.com

Коронавирус 2020 собрал устрашающий "урожай" в мире – жертвами уханьской заразы стали 178 000 человек. Количество случаев заражения превышает 2,5 миллиона.

Китайский коронавирус парализовал экономики многих стран, миллионы людей потеряли работу. В то же время во Всемирной организации здоровья (ВОЗ) говорят о том, что все происходящее – это только начало.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркнула, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.

По ее словам, коронавирус сейчас непредсказуем, и пока рано делать прогнозы относительно того, когда вспышка достигнет пика в каждой конкретной стране. Пока нужно думать только о сокращении передачи вируса и спасении жизней.

Также Вуйнович напомнила, что только строгое соблюдение карантинных мер способствует замедлению эпидемии.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.