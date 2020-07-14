Нормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемии

В мире - более 13 миллионов зараженных коронавирусом / Фото pixabay.com

Мир накрыла пандемия коронавируса COVID. По состоянию на утро вторника, 14 июля, обнаружено более 13 миллионов инфицированных и почти 600 тысяч жертв болезни. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мы еще нескоро вернемся к нормально жизни после пандемии.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус во время брифинга 13 июля.

"Я хочу быть прямым с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", - сказал он.

По словам Гебрейсуса, многие страны выбрали неправильный способ борьбы с коронавирусом.

Как сообщал Главред, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемию коронавируса все еще можно взять под контроль.

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", – заявил Гебрейесус на брифинге 10 июля.

Гебрейесус отметил, что обуздать пандемию коронавируса помогут "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью".