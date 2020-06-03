"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19

Коронавирус 2020 - в ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне / Фото pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19, которая на 3 июня 2020 поразила более 112 тысяч человек во всем мире, идет на спад – и всё больше государств ослабляют карантин. В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса и о том, какие преимущества появились у человечества за время пандемии.

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все больше стран снимают ограничения, и есть очевидная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если эти всплески не остановить, может начаться вторая волна, которая может стать очень разрушительной", – заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге 3 июня, сообщает ТСН.

А хорошая новость – это опыт, который получили страны за время борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеНовое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, как нам подготовиться", – пояснил представитель ВОЗ.

В заключение Клюге призвал снимать карантинные меры осторожно и постепенно, не игнорируя необходимость постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации.

Ранее главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о второй волне коронавируса и когда наступит пик. Пока что в Украине среднесуточное количество новых больных коронавирусом не растет, отметил он.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, когда немедленно обращаться к врачу. При наличии ряда симптомов Covid-19 нельзя заниматься самолечением, подчеркнул педиатр.