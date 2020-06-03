УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19

3 июня 2020, 17:16

В ВОЗ отметили, что ситуация с коронавирусом на сегодня лучше, чем она была в начале года.

Коронавирус 2020 - в ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне
Коронавирус 2020 - в ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне / Фото pixabay.com

Коронавирусная инфекция COVID-19, которая на 3 июня 2020 поразила более 112 тысяч человек во всем мире, идет на спад – и всё больше государств ослабляют карантин. В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса и о том, какие преимущества появились у человечества за время пандемии.

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все больше стран снимают ограничения, и есть очевидная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если эти всплески не остановить, может начаться вторая волна, которая может стать очень разрушительной", – заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге 3 июня, сообщает ТСН.

А хорошая новость – это опыт, который получили страны за время борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеНовое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, как нам подготовиться", – пояснил представитель ВОЗ.

В заключение Клюге призвал снимать карантинные меры осторожно и постепенно, не игнорируя необходимость постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации.

Ранее главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о второй волне коронавируса и когда наступит пик. Пока что в Украине среднесуточное количество новых больных коронавирусом не растет, отметил он.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, когда немедленно обращаться к врачу. При наличии ряда симптомов Covid-19 нельзя заниматься самолечением, подчеркнул педиатр.

коронавирус коронавирус новости эпидемия коронавируса ВОЗ
Сейчас вы просматриваете новость «"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:42
В Кабмине объяснили, почему в Украине могут исчезнуть бумажные трудовые книжки
17:33
В Слуге народа рассказали, когда Рада назначит новых министров в правительство Видео
17:27
Суд избрал меру пресечения лже-минеру моста Метро
17:16
"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19 Видео
17:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
17:08
МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов
17:06
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 69 и 70 серии 03-06-2020 Видео
16:31
Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений
16:29
Относительно ДП "Захидукргеология" не осуществляется процедура банкротства
16:24
Симптомы коронавируса: педиатр сказал, когда немедленно обращаться к врачу Видео
16:22
Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"
16:01
Виталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя
15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять