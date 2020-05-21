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COVID-19 ударит с новой силой: в ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса

21 мая 2020, 08:18

Везде, где была первая волна COVID-19, возможна и вторая.

коронавирус
Коронавирус может ударить с новой силой / pixabay.com

Коронавирус COVID-19, который заразил уже пять миллионов человек во всем мире, вряд ли отступит. Везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Такое предупреждение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, поэтому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности, передает телеканал Россия 24.

Вуйнович отметила, что странам важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти. В частности, эксперт акцентировала внимание на необходимости как можно быстрее идентифицировать зараженных, круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции.

Напомним, известный врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Василий Курпита рассказал о вероятности второй волны коронавируса в Украине и назвал сроки. 

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. Таким образом, после трех дней спада зафиксирован рост заражений.  В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 955 человек.

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