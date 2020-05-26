Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса

Мир может столкнуться со вторым пиком COVID-19 / pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Причем новый всплеск заболеваемости может вспыхнуть в любое время. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.

"Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне", - цитирует Райана CNN.

Эксперт не исключает, что мир может столкнуться со вторым пиком в этой волне.

"Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.

Напомним, коронавирус COVID-19 по состоянию на утро 26 мая заразил во всем мире почти 5,5 миллиона человек, при этом более 346 тысяч стали жертвами болезни.

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Как сообщал Главред, ранее во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за того, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса. Это может произойти в том случае, если ее лидеры не придадут приоритетного значения тестированию.