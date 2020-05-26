УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса

26 мая 2020, 07:58

Если число заболеваний сейчас снижается, это не значит, что стоит расслабиться.

коронавирус
Мир может столкнуться со вторым пиком COVID-19 / pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Причем новый всплеск заболеваемости может вспыхнуть в любое время. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.

"Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что, если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне", - цитирует Райана CNN.

Эксперт не исключает, что мир может столкнуться со вторым пиком в этой волне.

"Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил Райан.

Напомним, коронавирус COVID-19 по состоянию на утро 26 мая заразил во всем мире почти 5,5 миллиона человек, при этом более 346 тысяч стали жертвами болезни.

Читайте такжеПочему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причину

Как сообщал Главред, ранее во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за того, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса. Это может произойти в том случае, если ее лидеры не придадут приоритетного значения тестированию.

коронавирус коронавирус новости ВОЗ коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:26
Врач объяснила, почему не стоит спускаться в метро
07:58
Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса
07:39
Почему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причину
07:13
"За сисюшки спасибо": Мисс Украина показала грудь в интимной фотосессии Фото
07:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
06:53
Шок от карантина: как коронавирус встряхнул рынок аренды недвижимости мнение
06:34
В моде возмутители спокойствия из 30-х – брюки-кюлоты: фото Фото
06:30
"Повышение зарплаты и силы зла": астролог поделилась прогнозом на конец мая
06:25
Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020
05:59
Миллиардный грабеж: в Кабмине назвали сумму, украденную Россией на угле из Донбасса
05:29
Медики разработали новую вакцину от нескольких видов рака
05:01
Гороскоп на 27 мая для всех знаков Зодиака: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
04:40
Как семечки влияют на организм и при чем тут аппендицит
04:03
Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе
03:36
Вдову Кобзона обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей
03:05
Модель снялась с голой грудью на фоне рухнувшего моста под Никополем Фото Видео
02:10
В Минсоцполитики рассказали, кому положена 100-процентная доплата на карантине
02:04
В Киеве подожгли Александровскую больницу с больными Covid-19 Фото
01:38
"Ах*ительные сиськи": Алина Гросу показала огромную грудь Фото
00:55
Психологи выяснили, полезна ли регулярна матерщина для здоровья
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять