Никаких волн: в ВОЗ признали, что у коронавируса нет сезонности

В ВОЗ опровергли сезонность коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 официально выявили у 16,5 миллиона человек в мире. После ослабления карантина несмотря на теплую летнюю погоду в многих странах число случаев заражения начало увеличиваться бешеными темпами. Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями. Вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-другому.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера ВОЗ Маргарет Харрис, пандемия коронавируса развивается как одна большая волна с пиками и спадами.

"Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно разобраться в том, что этот новый вирус... он ведет себя по-другому", - сказала Харрис.

В ВОЗ отметили, что нельзя самоуспокаиваться по поводу передачи инфекции летом в северном полушарии. Харрис заявила, что коронавирус не ведет себя как грипп или другие сезонные заболевания.

Читайте такжеCOVID-19 нанес еще один удар: в ВОЗ предупредили о социальном взрыве и обратились к странамНапомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, на сегодня зарегистрированы 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти.

Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев заражения удвоилось.