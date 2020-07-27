В ВОЗ призвали страны не закрывать границы / Reuters

Коронавирус 2020 держит мир в постоянном напряжении. При этом одни страны уже ослабили карантин и открыли свои границы для туристов, а другие усиливают ограничительные меры и разрешают въезд "избранным". Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения коронавируса.

Об этом сказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан на брифинге в понедельник.

По его словам, страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем, ведь экономика должна восстанавливаться.

"Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика должна открыться, люди должны работать, торговля должна возобновиться... Ясно, что давление на коронавирус снижает цифры. Сбросьте это давление, и дела снова начнут расти", - заявил Райан.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Он подчеркнул, что собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию, сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, на сегодня зарегистрированы 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 тысяч случаев смерти.

Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев заражения удвоилось.