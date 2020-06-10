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Тройная защита: в ВОЗ расcказали, какие маски защитят от COVID-19

10 июня 2020, 00:55

Эксперты изменили требования к маскам от коронавируса.

маска, коронавирус
Маска от коронавируса должна состоять из трех слоев / Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса, только если будут состоять из трех слоев ткани.

Как говорится в рекомендациях, обнародованных на сайте ВОЗ, маска от коронавируса должна состоять из трех слоев:

  • внутренний – с функцией поглощения;
  • средний должен работать как фильтр;
  • внешний должен быть сделан из неабсорбирующего материала (к примеру, полиэстера).

Именно такая комбинация позволит создать своеобразный механический барьер для коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что тканевые маски следует правильно чистить и носить. В частности, если человек поправляет маску грязными руками, то он подвергает себя риску заражения.

Эпидемиологи призвали обязательно носить маски в общественном транспорте. Особенно это касается людей, старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Медработников в ВОЗ призвали носить средства индивидуальной защиты даже в том случае, если они не работают непосредственно с инфицированными COVID-19.

При этом во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что только лишь ношение масок не сможет остановить пандемию и не должно создавать у людей обманчивое чувство безопасности.

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Напомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов

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