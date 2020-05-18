COVID-19 готовит еще один удар: в ВОЗ рассказали, когда будет вторая волна эпидемии

В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что уже этой зимой европейские страны могут столкнуться со второй волной эпидемии COVID-19. Пик пандемии коронавирусной инфекции, вполне вероятно, может совпасть с традиционными зимними инфекционными заболеваниями.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волне коронавируса зимой, предупредил руководитель Всемирной организации здравоохранения", - цитирует заявление ВОЗ Daily Mail.

По словам директора Организации Ганса Клюге, сейчас следует направить все усилия на эффективное укрепление системы здравоохранения, которая может вновь столкнуться с серьезными вызовами.

Напоследок Клюге подчеркнул, что Европе нужно внимательно следить за эпидемиологической ситуацией, ведь несмотря на снижения количества заражений в Италии, Великобритании и Франции, нельзя сказать о том, что пандемия коронавирусной инфекции отступила.

Напомним, в Китае заявили, что на первых порах общественность не получала объективные данные о коронавирусной инфекции, так как власти Уханя занижали статистику заразившихся СOVID-19.

Тем временем в Германии группа ученых объявила о новом открытии в борьбе с китайским коронавирусом.