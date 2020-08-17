УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин

17 августа 2020, 14:55

Позицию ВОЗ озвучила главный эпидемиолог организации Мария ван Керкхове.

Киев,карантин
В ВОЗ рассказали, почему не стоит вводить коронавирусный карантин / УНИАН

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства государств больше не вводить карантин в связи с пандемией китайского коронавируса Covid-19, а ограничиваться для сдерживания болезни требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на заявление главного эпидемиолога организации Марии ван Керкхове.

Весной 2020 года ВОЗ долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин из-за Covid-19. Но сейчас ван Керкхове заявляет ‒ недопустимо вводить карантин при второй и всех последующих волнах коронавируса, поскольку экономические негативные последствия карантина во много раз превосходят условный выигрыш в медицинском плане. Ношения масок и соблюдения социальной дистанции крайне достаточно в условиях пандемии. Именно так утверждает ван Керкхове.

Читайте также"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли ‒ в России во время разработки вакцины от коронавируса не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины.

карантин коронавирус Covid-19 ВОЗ
Сейчас вы просматриваете новость «В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:31
Шмыгаль рассказал, почему запад Украины охвачен коронавирусом
15:20
"Киски не боятся ничего": Цибульская оголила формы на пикантном фото
15:12
"Резкое обострение в Беларуси": у Зеленского рассказали о "тайном" совещании Видео
14:56
"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ Видео
14:55
В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин
14:36
Зеленский присвоил Скрябину Героя Украины посмертно
14:32
"Персона нон грата": Европа жестко оценила подавление Лукашенко протестов
14:29
Падение курса доллара: эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине
14:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
14:22
Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье Видео
14:11
Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум Видео
14:02
Кризис в Беларуси закончится международным договорняком мнение
13:53
Шикарный дворец в Подмосковье: журналисты показали "дачу Лукашенко" Видео
13:47
Почему мужчина по уши влюбляется в женщину: 6 причин Видео
13:44
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
13:26
"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи
13:24
Уничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России
13:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
13:05
Экс-холостячка Даша Квиткова показала раздетых подружек с девишника
13:00
"Такого ни один диктатор не выдержит": экс-советник Путина спрогнозировал участь Лукашенко Видео
12:39
"Мир с ужасом наблюдал за насилием": в Великобритании приняли решение по Беларуси
12:31
"Похороны" Минского процесса: Кравчук выдвинул неожиданную идею Видео
12:16
"Пока вы меня не убьете": Лукашенко сделал важное заявление насчет новых выборов Видео
12:15
Украинцам стоит поучиться у беларусов мнение
12:13
Принцессу Диану в сериале Корона сыграет звезда Довода
12:05
Под Киевом журналистам-расследователям сожгли авто: жесткая реакция Зеленского
12:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
12:01
"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие Видео
11:50
Топ-блогер Саша Спилберг заболела коронавирусом и анонсировала дебютный альбом
11:48
Коронавирус в Киеве 17 августа: почти 150 зараженных и новые смерти
11:43
Беременность: 10 сумасшедших мифов о фертильности Видео
11:36
Почему Covid-19 устанавливает в Украине антирекорды: чат с инфекционистом Вадимом Аристовым
11:30
"Позор, уходи": бастующие рабочие освистали Лукашенко на митинге
11:26
Трамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США
11:22
Правительство Беларуси сложило полномочия
11:03
Михаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда
10:55
"Боится беларусов как огня": Лукашенко устроил "цирк" на бастующем заводе Видео
10:49
В Минздраве назвали дату начала учебного года в школах
10:38
Бывшая жена Виктора Павлика высказалась о нем после смерти сына
10:25
Ужесточение карантина: в Минздраве предупредили о новой угрозе
10:15
Рада не будет менять Конституцию в угоду России - Кравчук
10:05
Санкции против режима Лукашенко: в МИД Германии сделали важное уточнение
09:50
Новые правила и разделение на зоны: в Украине обновили режим карантина Видео
09:29
Рак легких: признак, расположенный на шее Видео
09:11
Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
09:08
В Белом доме опровергли встречу Трампа с Путиным до выборов 3 ноября
09:00
"Готова стать национальным лидером": Тихановская заявила о подготовке новых выборов Видео
08:49
В Киеве ужесточили карантин: главные изменения Видео
08:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
08:28
В НБУ рассказали, когда рассчитывают получить второй транш от МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять