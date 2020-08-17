В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин

В ВОЗ рассказали, почему не стоит вводить коронавирусный карантин / УНИАН

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства государств больше не вводить карантин в связи с пандемией китайского коронавируса Covid-19, а ограничиваться для сдерживания болезни требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на заявление главного эпидемиолога организации Марии ван Керкхове.

Весной 2020 года ВОЗ долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин из-за Covid-19. Но сейчас ван Керкхове заявляет ‒ недопустимо вводить карантин при второй и всех последующих волнах коронавируса, поскольку экономические негативные последствия карантина во много раз превосходят условный выигрыш в медицинском плане. Ношения масок и соблюдения социальной дистанции крайне достаточно в условиях пандемии. Именно так утверждает ван Керкхове.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли ‒ в России во время разработки вакцины от коронавируса не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины.