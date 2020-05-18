Неэффективно и вредно: в ВОЗ развенчали популярный способ защиты от COVID-19

Неправильной дезинфекцией от коронавируса можно навредить / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали такой популярный метод защиты от коронавируса COVID-19, как распыление или фумигация дезинфицирующих средств в закрытых помещениях. В ВОЗ считают, что это не только неэффективно, но и может нанести вред здоровью.

По словам экспертов, при распылении дезинфицирующее средство не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания вещества. Кроме того, такой метод дезинфекции может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов, передает РИА Новости.

Как правильно дезинфицировать поверхности

В ВОЗ рекомендует не распылять дезинфицирующие средства, а использовать для этой цели тряпку, пропитанную специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений.

Распыление дезинфицирующих веществ на улицах также не имеет никакого смысла - из-за контакта с грязью они перестают действовать.

"Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте", - добавили в ВОЗ.

Кроме того, распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте.

Читайте такжеКогда больные коронавирусом наиболее заразны: вирусолог дал точный ответ

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали о рисках заражения коронавирусом при прикосновении к общедоступным поверхностям. В частности, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что подобные случаи не известны, в то же время посоветовали проводить дезинфекцию.